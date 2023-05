„Platz vier ist unser Platz eins“ Warum Fortuna-Trainer Thioune sehr zufrieden in die Sommerpause geht

Letztlich ist es Fortuna in den direkten Duellen mit Heidenheim, Darmstadt und Hamburg schlechterdings nicht gelungen, besser zu punkten, um den Abstand geringer zu halten. Und, das räumt Thioune ohne Umschweife ein, in einigen, wenn auch wenigen Partien hat die Leistung nicht gestimmt. „In den Spielen in Paderborn und in Darmstadt waren wir nicht gut“, sagt der Trainer. „In Paderborn und in Hamburg haben wir sogar deutlich die Grenzen aufgezeigt bekommen, genau wie nach dem dortigen Trainerwechsel in Fürth. Da waren wir nicht in der Lage, auf diesem Niveau zu agieren, was im nächsten Schritt sichtbar werden muss.“