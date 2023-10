Thioune nach dem 1:1 gegen Osnabrück So hart geht Fortunas Trainer mit seiner Mannschaft ins Gericht

Düsseldorf · Es sollte ein angenehmer Übergang in die Länderspielpause werden. Drei Punkte gegen Aufsteiger Osnabrück – und dann in aller Ruhe auf den Kracher gegen Kaiserslautern vorbereiten. Doch daraus wurde nichts. Wie Trainer Daniel Thioune mit dem 1:1 umging. Was ihn besonders auf die Palme brachte.

07.10.2023, 10:07 Uhr

Die Gegensätze hätten kaum drastischer ausfallen können im zweiten Untergeschoss der Arena. Hier ein strahlender Osnabrücker Trainer Tobias Schweinsteiger, der den überraschenden Punktgewinn seines VfL durch Erik Engelhardts späten Ausgleichstreffer in vollen Zügen genießt – und dort Daniel Thioune. Mit dem Gesichtsausdruck eines Mannes, den man im Grunde gar nicht erst ansprechen möchte.