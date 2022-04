Fortunas Trainer nach 3:1 in Heidenheim : „Kompliment an meine Jungs von der Bank“

„Kompliment an meine Jungs von der Bank“

Fortunas Trainer nach 3:1 in Heidenheim

Heidenheim Mit dem 3:1-Sieg beim 1. FC Heidenheim kann Fortuna Düsseldorf das Thema Abstiegskampf endlich abhaken. Trainer Daniel Thioune zieht ein zufriedendes Fazit vom ersten Auswärtssieg seiner Amtszeit und lobt besonders ein Quartett. Was der Coach heraushebt.

So manchem Fortuna-Fan gefror das Blut schon in den Adern. Beim 1. FC Heidenheim führte der Zweitligist zur Pause wieder einmal 2:0, zum dritten Mal innerhalb von nicht einmal vier Wochen. Doch da die beiden ersten Versuche beim Karlsruher SC und gegen Dynamo Dresden letztlich nur in je einem Punkt mündeten, orakelten die Anhänger bei Twitter bereits Übles. „Sch..., wir führen 2:0 zur Pause“, schrieb etwa „biodegradable“, und User „Chris“ twitterte: „Der durchschnittliche Fortuna-Fan beginnt jetzt erst mit dem Nägelkauen.“