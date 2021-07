Überraschung bei Fortuna : Preußer schickt zwei aufstrebende Youngster in den Urlaub

Düsseldorf Fortuna ist nach zwei freien Tagen wieder in die Vorbereitung auf den Pflichtspielauftakt gegen Sandhausen gestartet. Mit dabei war auch Zugang Dragos Nedelcu. Zwei Youngster wurden hingegen vermisst.

Nach zwei freien Tagen legten die Düsseldorfer Profis am Montag wieder mit der Vorbereitung auf den Pflichtspiel-Auftakt am übernächsten Sonntag in Sandhausen los. Unter der Leitung von Cheftrainer Christian Preußer, der neuerdings ungewollt Werbestar eines Düsseldorfer Taxi-Unternehmens ist, wurde am Nachmittag trainiert.

Mit dabei war bereits Dragos Nedelcu. Der 24-jährige Rumäne wird in Verbindung mit einer Kaufoption für ein Jahr von FCSB Bukarest ausgeliehen. „Der erste Eindruck ist gut. Er hat zwar seine Stärken im Passspiel, kann aber auch Zweikämpfe gewinnen“, sagt Preußer. Nedelcu steht zwar im rumänischen Olympia-Aufgebot, verzichtet aber zu Gunsten von Fortuna auf seine Teilnahme an den Spielen in Japan.

„Wir freuen uns, dass wir mit Dragos eine Planstelle in der Innenverteidigung gut besetzen können. Diese Position hat er zuletzt sowohl im Klub als auch in der rumänischen Olympia-Auswahl gespielt“, wird Sportvorstand Uwe Klein in einem offiziellen Vereinsstatement zitiert. „Dragos ist ein technisch starker Defensivspieler, der über gute Qualitäten im Spielaufbau verfügt. Mit seinen 24 Jahren hat er bereits einige, auch internationale Erfahrung gesammelt. Wir trauen ihm nun bei der Fortuna einen weiteren Entwicklungsschritt zu.“

Und auch der Spieler selbst freut sich darauf, endlich loslegen zu können. „Ich bin sehr froh, hier in Düsseldorf zu sein, weil es der passende Entwicklungsschritt für mich ist und die Verantwortlichen mir in allen Gesprächen ein gutes Gefühl gegeben haben“, sagt Nedelcu. „Ich freue mich sehr darauf, den deutschen Fußball in einer starken Zweiten Liga kennenzulernen und möchte der Fortuna dabei helfen, in dieser Liga oben mit dabei zu sein.“

Möglicherweise debütiert er bereits am kommenden Samstag. Dann spielt Fortuna im Zuge der Saisoneröffnung gegen Leuven. Gegen den belgischen Erstligisten werden die beiden Youngster Daniel Bunk und David Savic nicht mit von der Partie sein. Preußer hat die beiden – in Absprache mit den U-Trainern und NLZ-Leiter Frank Schaefer – in einen 14-tägigen Urlaub entlassen.