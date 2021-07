Gorka, Kastenmeier oder Wolf : Preußer hat sich für eine Nummer 1 bei Fortuna entschieden

Foto: F95 41 Bilder Hier zeigt Kastenmeier Fortuna den Mittelfinger

Bad Leonfelden Christian Preußer ist nun seit einem knappen Monat Cheftrainer von Fortuna. Im Gespräch verrät er, welche Eindrücke er in dieser Zeit bereits gewonnen hat und welche ersten Entscheidungen er treffen musste.

Fortuna hat sich im Mühlviertel acht Tage lang auf die neue Saison vorbereitet. Christian Preußer zeigt sich weitestgehend zufrieden mit dem Ergebnis. Der Trainer des Düsseldorfer Zweitligisten über...

Foto: Frederic Scheidemann/Gabriel Boia/Scheidemann 31 Bilder Diese Spieler könnten bei Fortuna den Durchbruch schaffen

...seine Zusammenfassung der vergangenen Tage: „Es war eine sehr intensive Woche, aber dafür ist das Trainingslager ja auch da. Die Überschrift war: Kennenlernen und Spielweise. Wir konnten viele Dinge besprechen, an vielen Dingen arbeiten: inhaltlich, konditionell, taktisch. Gegenpressing war ein großes Thema, die Ansätze sind zu erkennen. Über allem stand aber das Kennenlernen. Ich habe mich mit jedem Spieler, auch mit den Leuten aus dem Funktionsteam unterhalten.“

...die beiden Testspiele: „Die Ergebnisse waren nicht so cool und ärgern mich, weil wir einerseits gute Leistungen gezeigt haben, aber andererseits noch viele Dinge lernen müssen. Die Ergebnisse müssen unbedingt in die Bewertung mit rein und sie sind – ganz nüchtern betrachtet – nicht zufriedenstellend. Die Leistung war im zweiten Testspiel besser als im ersten, umso ärgerlich, dass wir es nicht gewonnen haben. Vier Gegentore in zwei Spielen sind klar zu viel.“

...die wichtigsten Erkenntnisse: „Dass wir noch an vielen Dingen arbeiten müssen – besonders was Kompaktheit und Konterabsicherung angeht, aber auch an der Ballsicherheit. Dazu kommen noch Standardsituationen, an denen wir noch nicht so viel gearbeitet haben.“

...Dinge, bei denen man schon weiter als gedacht ist: „Das Zusammenspiel mit drei Spitzen hat mir schon ganz gut gefallen. Das war gut. Und: Ich habe es ja vorher schon vielen Seiten gehört, konnte mich nun auch live davon überzeugen: Die Mannschaft passt charakterlich hervorragend zusammen. Die Zugänge wurden sehr gut aufgenommen. Das Funktionsteam hat sich auch gefunden. Da sind wir von der mannschaftliche Geschlossenheit sind wir schon sehr weit.“

Foto: Falk Janning 36 Bilder So sieht der Spielplan für Fortuna in der Zweite Liga aus

...seine fehlende Erfahrung in der Zweiten Liga: „Die Vorbereitung ist in der Zweiten Liga vom Verlauf nicht anders als in der Regionalliga. Wir sind im Plan! Aber wir haben schon noch zu tun.“

...Erwartungen in Sachen Zugänge: „Dass die Kaderplanung noch nicht abgeschlossen ist, ärgert mich nicht, weil ich mich wirklich nicht damit beschäftige. Ich arbeite mit den Spielern, die da sind. Das ist der normale Lauf der Dinge. Die Zweite Liga startet früher als die Erste, also gibt es ein paar Fakten, die dafür sprechen, dass es noch ein bisschen dauert, bis die Kaderplanung endgültig abgeschlossen ist.“

...Prioritäten bei den Zugängen: „Die Priorität hat schon die Innenverteidiger-Position, das war ja offensichtlich. Wir schauen uns aber schon noch auf mehreren Positionen um - vielleicht gibt es auch Spieler, die mehrere Positionen spielen können. Das kann schon eine Offensivposition sein. Ao (Tanaka, Anm. d. Red.) fehlt noch, Dawid Kownacki kommt nächste Woche zurück.“

...den möglichen rumänischen Zugang: „Mit Nedelcu haben wir uns lange und intensiv beschäftigt. Es ist auf der Zielgeraden beim Transfer. Ein paar Formalien fehlen noch. Er kann mehrere Positionen spielen, die Hauptposition ist für uns Innenverteidiger. Er kann aber auch auf der Sechs spielen, ist flexibel einsetzbar, das ist klasse für uns.“

...die Bestimmung des neuen Kapitäns: „Bei der Kapitänsfrage waren die Gespräche mit den Spielern auch wichtig für mich. Die Entscheidung wird spätestens zum ersten Spieltag fallen, vielleicht schon nächste Woche. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn bestimmen werde, oder wählen lasse. Da will ich das Trainingslager noch mal reflektieren.“

Foto: Frederic Scheidemann/Gabriel Boia/Scheidemann 31 Bilder Fortuna-Vorstände sehen sich zum Verwechseln ähnlich

...die Torwartfrage: „Florian Kastenmeier wird als Nummer eins in die Saison gehen. Er wird das letzte Vorbereitungsspiel am Samstag machen. Es war aber auch wichtig, dass Dennis und Rapha Spielzeit bekommen haben. Aber wir haben Rapha nicht umsonst verlängert, er hat gute Leistungen für Fortuna gebracht. Es ist auch wichtig, dass Flo Konkurrenz hat. Ob Rapha dann die Pokalspiele bekommt, habe ich noch nicht entschieden.“

...die Entwicklung von Florian Hartherz: „Er hat sich viel vorgenommen. Das hat man schon am ersten Trainingstag gesehen. Er will die vergangene Saison nicht so stehenlassen, war selbst nicht zufrieden damit. Wir konnten ihn mal als Innenverteidiger in der Dreierkette testen. Er hat das ordentlich gemacht.“

...die Entwicklung der jungen Spieler: „Die Jungen müssen sich natürlich an die Härte und das Tempo gewöhnen. Aber sie haben das wirklich gut gemacht. Sie waren nicht nervös, haben eine gute Energie mitgebracht und gezeigt, was sie draufhaben. Das ist erfreulich. Das soll auch ein Zeichen sein, dass die Jungen eine Chance haben, wenn sie das gut machen. Wir müssen jetzt gucken, wie es bei ihnen weitergeht. Da spielt auch Schule eine Rolle.“

...mögliche Veränderungen im Kader: „Ob wir noch Spieler abgeben wollen, haben wir noch nicht festgelegt. Da wollen wir die nächste Woche inklusive Testspiel abwarten. Wir werden dann noch mal detailliert über den Kader sprechen.“

...Spieler, die ihn enttäuscht haben: „Abgefallen ist im Training niemand, alle hatten eine gute Energie.“

Foto: dpa/Marius Becker 26 Bilder Auf diese Spieler sollte Fortuna ein Auge werfen

...seine Zufriedenheit mit den taktischen Umsetzungen: „Wir haben beide Systeme ordentlich umgesetzt. Es ist beides möglich, das ist eine gute Erkenntnis. Kein System fällt automatisch raus. Das zweite Tor gestern war ein Paradebeispiel für die Dreierkette.“

...die Zusammenarbeit mit seinen Assistenten: „Es war schön, das Trainerteam besser kennenzulernen. Die Entscheidungen waren genau richtig: mit Thommy Kleine zusammenzuarbeiten, mit den Videojungs zu arbeiten. Der Athletiktrainer macht einen guten Job, die Laufleistung war top. Wir sind verletzungsmäßig gut durchgekommen. Toi, toi, toi! Ich bin sehr zufrieden.“

...seine Handschrift: „Die Vorfreude ist groß. Der große Wunsch ist, dass wir Preußer-Fußball schon ab dem ersten Spieltag sehen. Wir wollen das umsetzen, was wir besprechen.“

...Ausraster an der Seitenlinie: „Ich will nicht viel über die Schiedsrichter reden. Ich bin aber schon ruhiger geworden an der Seitenlinie.“