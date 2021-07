Fortunas Trainer im RP-Interview : Welche Faktoren für Preußer in der Kapitänsfrage eine Rolle spielen

Foto: Frederic Scheidemann/Gabriel Boia/Scheidemann 15 Bilder Das ist Fortunas neuer Trainer Christian Preußer

Exklusiv Düsseldorf Es geht wieder los! Am Sonntag startet Fortuna in die neue Saison. Eine wichtige Frage muss Trainer Christian Preußer bis dahin noch beantworten: Wer führt die Mannschaft als Kapitän aufs Feld? Im exklusiven Gespräch mit unserer Redaktion verrät er, wovon seine Entscheidung abhängt.

Am kommenden Sonntag gastiert Fortuna zum Saisonauftakt der Zweiten Liga beim SV Sandhausen. Es wird auch das erste Pflichtspiel für den neuen Cheftrainer Christian Preußer. Der 37-Jährige ist nun seit knapp einem Monat im Amt. Für den gebürtigen Berliner, der vor der Saison von der U23 des SC Freiburg nach Düsseldorf kam, ist es seine erste Station in einer der ersten beiden deutschen Ligen. Im Exklusiv-Interview mit unserer Redaktion blickt er auf seine ersten Wochen zurück und erklärt, welche wichtigen Entscheidungen in den kommenden Tagen anstehen.

Eine Entscheidung, die er bis Sonntag treffen muss, ist die Wahl seines Kapitäns. In der vergangenen Saison hatte noch Adam Bodzek die Mannschaft aufs Feld geführt. Wer der Spielführer in der kommenden Saison sein wird, wird am Freitag bekanntgegeben. „Ich habe eine Tendenz, noch ist es aber nicht final entschieden“, sagt Fortunas Trainer im Interview mit unserer Redaktion.

Auch die Frage danach, ob der Kapitän zwingend auch unangefochtener Stammspieler sein muss, will er für sich selbst bis dahin beantwortet haben. „Wie viel will ich ihn auf dem Platz haben, wie wichtig ist er in der Kabine, wie ist sein Standing? Das ist eine wichtige Entscheidung“, sagt er.

Neben dieser Thematik verrät Preußer im Interview unter anderem, wie sein Verhältnis mit der Mannschaft ist, was er im Vergleich zu seinem Vorgänger Uwe Rösler verändert hat, wie zufrieden er mit Fortunas Verpflichtungen in der aktuellen Transferperiode ist und auf welcher Position er noch Handlungsbedarf sieht. Außerdem erfahren Sie, um welchen Spieler es geht, wenn er sagt: „Ein Spieler, mit den Komponenten, die er mitbringt, würde gut passen.“