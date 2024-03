„Träume dürfen entstehen“ Fortuna-Trainer Thioune lässt die Hoffnung auf große Erfolge zu

Düsseldorf · In der Liga ist der Aufstieg wieder in greifbare Nähe gerückt, und im DFB-Pokal steht Fortuna im Halbfinale. In den kommenden Wochen können die Düsseldorfer deshalb eine „besondere Geschichte“ schreiben, wie Trainer Thioune sagt. Deshalb gibt er das Träumen frei, anders als noch vor ein paar Wochen.

18.03.2024 , 18:02 Uhr