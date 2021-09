Registrierungspflichtiger Inhalt: Nummer zwei hinter Florian Kastenmeier : Wolf ist bei Fortuna wieder eine echte Alternative

Foto: Frederic Scheidemann 16 Bilder Das ist Raphael Wolf

Düsseldorf Raphael Wolf war einmal Aufstiegsheld bei Fortuna. Dann spielte er lange Zeit überhaupt keine Rolle in Düsseldorf. Mittlerweile hat er sich wieder in eine Form gebracht, die ihn zu einer ernsthaften Alternative macht. Was der Torwart über seine Situation sagt. Wie ihn der Trainer beurteilt.