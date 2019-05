Nachwuchskeeper : Torwart Theißen erhält Profivertrag bei Fortuna

Düsseldorf Torhüter Jannick Theißen hat bei Fortuna Düsseldorf seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Der 21-Jährige erhielt beim Bundesligisten einen Kontrakt bis 2021.

Der gebürtige Aachener Theißen wechselte im 2018 vom 1.FC Köln II nach Fortunas U23. In der laufenden Saison kam der 21-Jährige in der Regionalliga West 13 Mal zum Einsatz und blieb dabei in zwei Partien ohne Gegentor. Zudem stand er in 23 Bundesligaspielen der Fortuna als Ersatztorwart im Kader.