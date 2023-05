Kuriose Situation während Vatertagseinheit Warum Fortuna-Torwart Dennis Gorka plötzlich als Stürmer aushelfen muss

Das Kuriosum des Tages Weil Hennings anschließend fehlte, hätte eine Mannschaft in Unterzahl weiterspielen müssen. Deshalb schnappte sich Torwart Dennis Gorka ein Leibchen und ersetzte den Stürmer positionsgetreu. Und obwohl der 21-Jährige durchaus gute Momente besaß, merkte man ihm besonders in einer Situation an, dass sein eigentliches Tätigkeitsfeld jenes zwischen den Pfosten ist. Als von der rechten Seite eine perfekte Flanke in die Mitte flog, setzte Gorka freistehend zum Schuss an, traf den Ball aber nicht richtig und vergab die Gelegenheit.