Spezial-Brillen für Torhüter : Bei Fortuna haben sie nicht mehr den Durchblick

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf hat in den ersten sieben Saisonspielen bereits zehn Gegentreffer kassiert. Da kann es zumindest nicht schaden, weiter am Torwartspiel zu arbeiten. Torwarttrainer Christoph Semmler hat beim Training sein „Spezialwerkzeug“ mitgebracht.

Wahrnehmung, Reaktions- und Konzentrationsfähigkeit sollen so geschult werden - und dem Torhüter für den Spielbetrieb Zeit geben, weil er schlicht schneller in brenzligen Situationen reagieren kann. Kastenmeier und Co. hatten sichtlich Spaß an der Übung und stellten sich immer besser drauf ein.