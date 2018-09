Fortuna Düsseldorf: Torhüter Rensing traut seinem Team noch eine Menge zu

Düsseldorf Am Freitagabend gastiert Düsseldorf in Stuttgart. Beim VfB wird der Fortuna-Keeper Michael Rensing erneut eine Menge zu tun bekommen. Doch dank der zuletzt überzeugenden Auftritte ist die Zuversicht bei den Düsseldorfern gestiegen.

Michael Rensing neigt gewiss nicht zum Überschwang. Als während des Trainingslagers in Maria Alm die meisten im Fortuna-Umfeld noch voll in ihrer Aufstiegs-Euphorie schwelgten, hielt der erfahrene Torhüter bewusst den Ball flach. „Wir müssen noch sehr viel lernen“, sagte der 33-Jährige damals. „Uns sollte allen bewusst sein, dass wir eine sehr schwere Aufgabe vor uns haben, wenn wir die Klasse halten wollen.“

Daran hat der Schlussmann großen Anteil. In den drei bisherigen Partien, vor allem aber beim 1:1 in Leipzig und zuletzt gegen Hoffenheim, deckten ihn die gegnerischen Angreifer reichlich mit Torschüssen ein, doch Rensing offenbarte keine Schwäche. „Es kommt einem Torhüter natürlich auch gelegen, wenn er viel zu tun hat“, erklärt er lächelnd. Deshalb hatte er gegen die Truppe von Julian Nagelsmann, die seinen Kasten phasenweise regelrecht belagerte, auch besonders viel Spaß – ausgenommen beim Gegentreffer von Reiss Nelson und in der Szene, als der Keeper nach Joelintons Flankenlauf ebenso wie Fortunas Abwehrspieler schon überwunden war und Andrej Kramaric völlig blank vor dem Tor auftauchte. Was Rensing sich dabei dachte? „Ich hab’ nur eins gedacht: Scheiße“, berichtet er erhrlich. „Aber zum Glück hat er ihn ja nicht reingemacht.“