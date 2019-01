Zwei Fehler gegen Leipzig: Fortuna-Kollegen nehmen Torhüter Rensing in Schutz

Düsseldorf Michael Rensing hat beim 0:4 gegen Leipzig schwer gepatzt, dennoch hat er viel Rückhalt in der Mannschaft. Nun muss er ganz schnell seine Form wiederfinden.

Jahrelang war Michael Rensing für Fortuna eine sichere Bank. Abgesehen von zwei vorübergehenden Phasen, die der Torhüter jedoch nicht selbst zu verschulden hatte, bildete der heute 34-Jährige den stets verlässlichen Rückhalt der Düsseldorfer: Gleich nach seinem Wechsel aus Leverkusen im Sommer 2013 gab der damalige Trainer Mike Büskens Rensings Konkurrenten Fabian Giefer den Vorzug, und in der vergangenen Saison brach sich der gebürtige Emsländer gleich mehrfach eine Rippe, so dass Raphael Wolf zum Aufstiegskeeper avancierte.

Eine Formkrise jedoch musste Rensing in seinen fünfeinhalb Fortuna-Jahren noch nicht durchmachen – bis heute. Beim 0:4 gegen Leipzig erwischte er einen rabenschwarzen Tag, leitete mit seinem Fangfehler den frühen Führungstreffer der Gäste ein und war auch am Schlusspunkt nicht schuldlos.

Auch Fortunas Sportvorstand sprang Rensing zur Seite. „Normalerweise hält Michael den“, versicherte Lutz Pfannenstiel. „Aber so etwas kommt bei einem sehr glitschigen Ball schon mal vor. Es hat schließlich die ganze Zeit stark geregnet. Am Ende des Tages war es einfach ein gebrauchter Tag.“

Damit befand sich der Sportvorstand auf einer Linie mit dem Trainer, denn auch Friedhelm Funkel verspürte keine Lust, Rensing in die Pfanne zu hauen. „Natürlich war der fallengelassene Ball in der zweiten Minute der Ausgangspunkt, aber wir hatten in dieser Szene noch mehrfach die Chance, als Mannschaft zu klären“, sagte der Chefcoach. „Micha weiß, dass er den Ball festhalten muss, aber wir haben in ihm einen guten Torwart.“