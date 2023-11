Vor den letzten vier Spielen des Jahres Dieses Ziel setzt sich Fortuna-Torhüter Kastenmeier bis zur Winterpause

Drei, eins, drei, drei, eins, drei – was sich zunächst nach einer willkürlichen und stereotypen Aneinanderreihung zweier Ziffern anhört, sind in Wirklichkeit die Gegentorzahlen von Fortuna in den vergangenen sechs Pflichtspielen. Deutlich zu viel für die gehobenen Ansprüche des Zweitligisten, auch wenn er vier dieser Begegnungen gewann, weil die starke Offensive die löchrige Defensive im Endeffekt übertünchen konnte. Vor allem einem Protagonisten gefällt diese Bilanz ganz und gar nicht: Torhüter Florian Kastenmeier.