Fortunas Trainer adelt den Torhüter Die besondere Entwicklung des Florian K.

Und egal, was nun noch aus dem Pokal in der Wäsche und den Köpfen hängengeblieben ist, einer wird ganz sicher wieder heiß wie Frittenfett sein: Torhüter Florian Kastenmeier. Der in seiner Anfangszeit so umstrittene Keeper hat in der öffentlichen Wahrnehmung ebenso wie auf dem Platz einen mächtigen Sprung nach vorn gemacht, erntet nun endlich auch die Anerkennung, die er lange vermisst hat.