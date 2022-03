In Fortunas U23 : Wie Gorka bei einem Unentschieden zum Gewinner wurde

Köln/Düsseldorf Vor dem Spiel wäre jeder in Fortunas U23 mit einem Punkt gegen den Favoriten Fortuna Köln zufrieden gewesen. Nach dem 1:1 sah das nicht mehr ganz so aus. Dennoch gab es vor allem positive Aspekte für Trainer Nico Michaty. Welche das waren und welche Rolle der Torhüter dabei spielte.

Die Serie ist zwar auf vier Spiele ohne Sieg angewachsen, doch die Gefühlslage nach dem Abpfiff war eine gänzlich andere: Die U23-Fußballer von Fortuna Düsseldorf hatten den Aufstiegsanwärter SC Fortuna Köln am vergangenen Spieltag am Rande einer Niederlage. Für den couragierten Auftritt gab es am Ende immerhin noch einen Punkt als Belohnung. „Ich bin mit der Leistung zufrieden, das Ergebnis ist nach 90 Minuten gerecht. Wir haben uns in jeden Ball geworfen, auf der Linie geblockt. Wenn es ganz dumm läuft, stehen wir am Ende mit leeren Händen da“, bilanzierte der Trainer Nico Michaty.

Marcel Mansfeld wäre beinahe zum Matchwinner für die „Zwote“ geworden. Der 20-Jährige stand erstmals im Kalenderjahr 2022 in der Startformation und erzielte das 1:0, das bis kurz vor Schluss Bestand hatte. „Er hat ein richtig gutes Spiel gemacht, viel gearbeitet, die Kölner Spieler immer wieder vor Probleme gestellt und viele Bälle festgemacht“, lobte Michaty.

Bemerkenswert war auch, wie gut die neuformierte Abwehrkette funktionierte, die nur durch Jannik Löhdens Traumtor per Fallrückzieher kurz vor dem Abpfiff überwunden werden konnte. Niko Vukancic und Nikell Touglo fehlten dem Trainer gesperrt, sodass er die Innenverteidigung aus Daniel Ndouop und Mert Göckan bildete. Der 19-jährige Ndouop stand erst zum zweiten Mal in dieser Saison in der Startformation und zum ersten Mal überhaupt in dieser Spielzeit über die volle Distanz auf dem Platz.

Göckan rückte von der linken Abwehrseite ins Zentrum, dafür spielte Georgios Siadas auf dessen Außenposition. Takashi Uchino bearbeitete wie gewohnt die rechte Seite. „Die Formation war aus der Not geboren“, konstatierte Michaty, „im Verbund mit der Mannschaft haben sie es klasse gemacht und alles wegverteidigt, ein großes Kompliment.“

Zwischen den U23-Pfosten stand erstmals seit Ende Oktober wieder Dennis Gorka nach seinem auskurierten Syndesmose-Riss. „Er hat bei der einen oder anderen Situation hervorragend reagiert“, lobte Michaty.

Kurz nach der Pause musste der Coach erstmals auswechseln: Phil Sieben ging bereits nach vier Minuten runter, für ihn kam Tom Geerkens in die Partie. „Er hat in der ersten Hälfte bereits einen Schlag abbekommen, hatte in der Halbzeit Probleme. Wir haben es dann noch mal versucht, aber dann hat er noch mal etwas abbekommen“, erläuterte der Coach. Sieben humpelte auf die Ersatzbank, jedoch waren die Sorgenfalten beim Coach nach dem Schlusspfiff schon nicht mehr besonders tief: „Es ist nichts Dramatisches, es ging nur nicht mehr weiter.“

