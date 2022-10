Nürnberger Torhüter : Mathenia entschuldigt sich nach abfälliger Geste in Richtung Fortuna

Düsseldorf Beim 1:0-Sieg der Nürnberger in Düsseldorf hat Torhüter Christian Mathenia das Zeitspiel regelrecht perfektioniert. Das handelte ihm von den Fortuna-Fans ein Pfeifkonzert nach dem anderen ein. Nach der Partie wollte er sich für eine Szene aber auch entschuldigen. Worum es dabei ging.

Die ganz große Liebe wird es zwischen Christian Mathenia und den Fans von Fortuna Düsseldorf wohl nicht mehr werden. Dafür hat der Nürnberger Torhüter am Samstagnachmittag dann doch einige Male zu häufig an der Uhr gedreht. Und das auch noch vor der Düsseldorfer Südtribüne. „Der ist irgendwo über den Platz gelaufen, um die Bälle einzusammeln, anstatt die zu nehmen, die er von unseren Balljungen bekommt“, sagte Sportdirektor Christian Weber nach der Partie. „Dann klopft er sich noch dreimal die Schuhe ab, nachdem er schon ermahnt wurde. Das sind Dinge, die mich persönlich stören.“

Auch die Fans machten aus ihrem Unmut kein großes Geheimnis. Es flogen während des Spiels Becher und Toilettenpapier in Richtung des Keepers. Eine Szene brachte das Fass dann kurzzeitig so richtig zum Überlaufen. Der Nürnberger Innenverteidiger Christopher Schindler lag nach einem Kopftreffer auf dem Boden und musste behandelt werden. Fortunas Fankurve witterte ein abermaliges Zeitspiel und quittierte die nachfolgenden Ereignisse mit einem grellen Pfeifkonzert. Für Mathenia wohl so unverständlich, dass er eine abfällige Geste in Richtung der Südtribüne machte.