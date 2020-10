Vereinsloser Anton Mitryushkin im Training : Fortuna testet russischen Torhüter

Düsseldorf Nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Dennis-Adam Gorka und Tim Wiesner ist seit Montag Torhüter Anton Mitryushkin im Fortuna-Training dabei. Der Klub möchte sich auf der neuralgischen Position absichern.

Seit drei Tagen ist Anton Mitryushkin bereits in Düsseldorf, wurde medizinischen Tests und Corona-Testungen unterzogen. Seit Montag darf er nun mit der Fortuna-Mannschaft auf den Trainingsplatz. Der 1,89 Meter große Torhüter wird in den kommenden Tagen genau unter die Lupe genommen. Danach entscheidet sich, ob sich beide Parteien auf einen Vertrag einigen können.

Dass Mitryushkin überhaupt ein Thema ist, liegt an den Ausfällen zweier anderer Torhüter: Dennis-Adam Gorka und Tim Wiesner. Gorka verletzte sich im Training in der vergangenen Woche. Der 18-Jährige hat sich eine Oberschenkelverletzung mit starker Sehnenbeteiligung zugezogen und fällt wohl zwei bis drei Monate aus. Wiesner, der als hochtalentiert gilt, aber in seiner Karriere immer wieder von Verletzungen zuückgeworfen wurde, muss derzeit mit Hüftproblemen pausieren. Er soll aber zeitnah wieder ins Mannschaftstraining der Regionalliga-Mannschaft zurückkehren.