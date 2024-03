Solo-Lauf aus der eigenen Hälfte „Tor des Monats“-Kandidat beschert Fortunas U23 den nächsten Sieg

Fortunas erster und einziger Abschluss erfolgte in der elften Minute. Soufiane El Faouzi nutzt sein hohes Tempo mit Ball, zog durchs Mittelfeld und prüfte nach Doppelpass mit Kilian Skolik den Gütersloher Keeper. Die Rot-Weißen waren in der Folge dominant, ohne dabei aber jegliche Gefahr auszustrahlen. Doch wie schon in den vergangenen Wochen blieben sie gegen den Ball wachsam und diszipliniert, wodurch es mit einem 0:0 in die Kabine ging.