Eklat in Düsseldorfer Arena „Fortuna für alle“ wegen Wurfgeschoss fast vor dem Abbruch

Volles Haus in der Düsseldorfer Arena, die lang erwartete Premiere der „Fortuna-für-alle“-Spiele stand an. Doch sportlich wollte es für die Düsseldorfer so gar nicht laufen in der ersten Hälfte gegen den 1. FC Kaiserslautern. 0:3 nach nicht einmal 35 Minuten. Dazu immer wieder provokanter Jubel der Gästespieler, auch in der Nähe der Südtribüne. Offenbar zu viel für einige Anhänger der Düsseldorfer.