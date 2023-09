HSV schon unter Druck Das ist Fortunas Erfolgsrezept für das Topspiel in Hamburg

Mit breiter Brust tritt der rot-weiße Tross deshalb am Donnerstag die Reise in den Norden an. „Der Druck ist nach den letzten Wochen schon in Hamburg. Bei uns macht es im Moment einfach Spaß“, betont Interimskapitän Florian Kastenmeier, der allerdings mehr mit der guten Arbeit der Mannschaft als mit den aktuellen Platzierungen argumentiert. „Der Blick geht nicht so sehr nach vorne oder an die Tabellenspitze. Es gilt, auf die wesentlichen Dinge, die Trainingsarbeit unter der Woche, zu gucken. Auf diese Weise erarbeitet man es sich, oben zu stehen.“