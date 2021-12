Ihre Top 10 des Fortuna-Jahres : Als die Torwartfrage plötzlich kein Tabuthema mehr war

Serie Düsseldorf Das sportliche Jahr war für Fortuna ein eher durchwachsenes. Dennoch wollen wir den Fans zum Jahresausklang noch einmal die Highlights von 2021 präsentieren. Das ist Ihre Top 10 des Fortuna-Jahres – heute geht es um das Duell zwischen Kastenmeier und Wolf um den Status der Nummer 1.

Als Torwart ist man manchmal schrecklich einsam. Zumeist gibt es für sie in der öffentlichen Betrachtung und Bewertung nur schwarz oder weiß – Grautöne sucht man vergebens. Top oder Flop. Florian Kastenmeiers Leistung am Samstagabend gegen Werder Bremen tendierte deutlich in Richtung der zweiten Variante. Unsere Redaktion bewertete seine Leistung gegen die Norddeutschen nicht besser als „mangelhaft“.

Grund 1: Vor dem zwischenzeitlichen 0:1 der Bremer wehrte der 24-Jährige den Schuss von Romano Schmid in die Mitte und vor die Füße von Torschütze Josh Sargent ab. Bereits in der F-Jugend bekommt jeder Torhüter eingetrichtert, den Ball zur Seite abzuwehren. Das wäre für Kastenmeier in dieser Situation ein Muss und auch definitiv zu bewerkstelligen gewesen.

Genau einen solchen Torhüter braucht Fortuna, wenn sie in dieser Saison oben mitspielen will. Keinen, der in einem Spiel überragend hält und im nächsten wieder danebengreift. Vielmehr einen, der weiß, was er kann und was eben auch nicht. Der keine Sperenzchen macht, sondern sich an seine Jobbeschreibung hält – und die lautet nunmal in erster Linie: Bälle halten.