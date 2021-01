Fortunas „Zwote“ : Timo Bornemann feiert Rückkehr nach Sehnenriss

Düsseldorf Nach knapp dreimonatiger Pause feierte Fortunas Timo Bornemann gegen den VfB Homberg sein Comeback. Nun will er wieder angreifen und sich in die Mannschaft spielen.

Der Schweiß lief Timo Bornemann über die Stirn. Das Auslaufen nach der 1:3-Niederlage von Fortunas Regionalliga-Fußballern beim VfB Homberg hatte es noch einmal in sich. Der 20-Jährige musste ein paar Mal tief Luft holen. Er war geschafft, aber glücklich – trotz des Ergebnisses. „Ich bin erstmal super froh, dass ich überhaupt spielen konnte“, sagte der Angreifer. Drei Monate nach seinem Sehnenriss kehrte Bornemann am Samstag auf den Platz zurück, früher als gedacht: „Eigentlich war noch ein Monat mehr eingeplant.“

Der Treffer fiel zwar nicht, doch Bornemann hinterließ einen starken Eindruck. Ohne Rücksicht auf Verluste schmiss er sich in die Zweikämpfe und brachte neuen Elan in die Partie. „Wenn ich mich nicht hätte reinhauen können, hätte ich auch nicht spielen wollen“, sagte der 20-Jährige. „Das wäre falsch gewesen. Entweder ganz oder gar nicht.“ Mit Erfolg: Sein Körper hielt die Belastung aus. „Ich bin froh, dass die Verletzung so gut verheilt ist und ich das Spiel ohne Probleme überstanden habe.“