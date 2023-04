„Man sollte andere Menschen auch gut behandeln“ HSV-Trainer Walter provoziert nach Fortuna-Spiel mit abfälliger Geste

Düsseldorf · Was war denn da los? Nach dem 2:2 der Hamburger in Düsseldorf kursiert in den sozialen Netzwerken ein Video von HSV-Trainer Tim Walter, der zu einer abfälligen Geste ansetzt und diese wieder abbricht. Was er später dazu sagte und wie die Internet-Reaktionen aussehen.

02.04.2023, 14:01 Uhr

30 Bilder So kommentierten Fortunas Profis das HSV-Spiel 30 Bilder Foto: Frederic Scheidemann

(td/dpa)