Selbstbewusster Zugang Darum hat Rossmann keine Angst vor der Tzolis-Nachfolge bei Fortuna

In der Tat. Die Anfänge lagen sogar noch deutlich früher als bei der ohnehin zeitigen Vertragsunterzeichnung Mitte Januar. „Wir sind schon ein bisschen länger in Kontakt“, sagt Rossmann. „Es sollte im Sommer 2023 eine Leihe werden, aber das ist leider nicht zustandegekommen. Dann haben wir früh den Vertrag für die kommende Saison gemacht, und deshalb waren Danny Schmidt und ich bei der Relegation schon im Stadion und haben mitgefiebert. Wir haben uns so gewünscht, dass die Jungs es packen, in die Bundesliga hochzugehen. Es ist schließlich ein Kindheitstraum von mir, dort zu spielen. Aber es wäre natürlich noch schöner, Teil dieser Mannschaft zu sein, die das schafft. Also heißt es jetzt: Vollgas geben!“