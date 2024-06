Trotz schwerer Momente Was Fortuna-Zugang Rossmann Wichtiges aus seiner Verletzung lernen konnte

…das, was er aus dieser Zeit lernen durfte: „Man lernt, geduldig zu sein. Das ist für einen jungen Spieler extrem wichtig. Du kommst aus der U19 hoch und warst dort Führungsspieler, saßt nie auf der Bank und warst absolut gesetzt. Dann kommst du in ein komplett neues Umfeld, wo du dich als junger Spieler erstmal hintenanstellen und dich neu beweisen musst. Das ist erstmal schwer, dann werden viele ungeduldig, aber gerade dann ist es extrem wichtig, geduldig zu bleiben und weiter an sich zu arbeiten. Rückschläge gehören dazu, das ist ganz normal im Fußball.“