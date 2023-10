„Großes Kompliment und Hut ab“ Wie Oberdorf und Niemiec die U23 von Fortuna in Ahlen zum Sieg geführt haben

Tim Oberdorf scheint der Punktegarant von Fortunas Regionalliga-Fußballern zu sein. Die Partie gegen Rot Weiss Ahlen war bereits sein dritter Einsatz in dieser Saison, und seine Bilanz kann sich sehen lassen: dreimal ungeschlagen, dazu sammelte die Mannschaft von Trainer Nico Michaty sieben ihrer neun Punkte mit Oberdorf auf dem Platz ein. Auch zum deutlichen 4:0-Erfolg am Samstag in Westfalen trug der 27-Jährige entscheidend bei.