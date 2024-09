Tim Oberdorf über das Pech von Dzenan Pejcinovic Wie der Fortuna-Abwehrchef seinen verletzten Kollegen tröstet

Es hätte so richtig voll werden können auf Fortunas Trainingsplatz. Die Rückkehr der fünf Nationalspieler von ihren Länderspielreisen sowie die von Vincent Vermeij und Shinta Appelkamp aus ihren Verletzungspausen hätte das bewirken sollen – doch es ist mal wieder ganz anders gekommen. Am Donnerstagvormittag fehlten neben den Langzeitverletzten Jamil Siebert und Marcel Sobottka weiterhin die an einem Magen-Darm-Infekt laborierenden Florian Kastenmeier und Isak Johannesson, zudem (wenn auch nach Vereinsangaben als reine Vorsichtsmaßnahme) Jona Niemiec nach tags zuvor erlittener Trainingsblessur.