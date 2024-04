In der Innenverteidigung neben Siebert So erklärt Fortuna-Profi Oberdorf seine perfekte Quote

Oberdorf hat einen nicht unerheblichen Anteil daran, dass Fortuna hinten sicher steht. In vier Partien in der Zweiten Liga hat Fortuna nur einen Gegentreffer kassiert (beim 1:3 in Kaiserslautern). In der Innenverteidigung auf dem Platz: Oberdorf. Freilich lag es nicht ausschließlich an ihm und Jamil Siebert. „Wir haben es von der Herangehensweise etwas anders verteidigt als vorher, wir haben mit allen auf dem Platz geschlossen in den Räumen verteidigt“, erklärt er. „In den meisten Fällen haben wir kontrolliert gestanden. Die Szenen, die man hinten entschärfen musste, waren gar nicht in der Häufigkeit da. Wir machen das momentan als Gruppe richtig gut.“