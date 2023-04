Nach auskuriertem Rippenbruch Tim Oberdorf meldet sich beim 2:0-Sieg von Fortunas U23 mit Tor zurück

Besser machte es der jüngst von einem Rippenbruch wiedergenesene Oberdorf, der beim 2:2 der Profis am Freitag schon kurz vor Schluss eingewechselt worden war, im Anschluss an eine Ecke. An der hinteren Kante des Fünfmeterraums zog der Innenverteidiger artistisch ab, traf Schalkes Daniel Kyerewaa etwas glücklich – und von dessen Oberkörper schlug der Ball unhaltbar im Netz ein. Noch vor der Pause hätte die „Zwote“ ihren Vorsprung allerdings ausbauen müssen: Erst scheiterte Niemiec im direkten Duell an „Knappen“-Torwart Justin Treichel, dann hob Hirschberger die Kugel über den Keeper hinweg und schickte sie in Richtung des leeren Kastens. Sie sprang aber so unglücklich auf, dass sie nur an die Latte klatschte.