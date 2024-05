„Er weiß, wie das Geschäft funktioniert“ Fortuna-Trainer Thioune sieht Oberdorf für diesen Chefposten als Kandidaten

Tim Oberdorf ist beileibe niemand, der als großer Vorlagengeber in die Fußballgeschichte eingehen wird. Wenn der Innenverteidiger von Zweitligist Fortuna dann aber doch mal einem seiner Teamkollegen einen Treffer auflegt, scheint das offenbar stets ähnlich zu laufen: Oberdorf befördert den Ball durch die komplette Hälfte des Gegners, und der Adressat des Zuspiels benötigt nur einen Kontakt, um die Kugel im gegnerischen Kasten unterzubringen. Das war in der vergangenen Saison so – und beim 3:1 gegen Nürnberg am Freitag wieder.