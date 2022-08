Wenn Zimmermann auf Rechts zurückkommt : Welche Optionen mit Oberdorf bei Fortuna bleiben

Foto: Frederic Scheidemann 27 Bilder Das ist Tim Oberdorf

Analyse Düsseldorf Mehr Allzweckwaffe als Tim Oberdorf fußballerisch in sich vereint, kann sich ein Trainer nicht wünschen. Völlig geräuschlos hat der 26-Jährige über Wochen Matthias Zimmermann vertreten. Was passiert eigentlich, wenn der sich wieder einsatzbereit meldet? Was Daniel Thioune sagt.