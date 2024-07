Auch ohne Tzolis Darum glaubt Tim Oberdorf fest an eine gute Fortuna-Saison

Die ersten Arbeitstage nach einem Urlaub sind nicht jedermanns Sache. Tim Oberdorf allerdings habe sich, so versichert er, gern in den Arena-Sportpark aufgemacht. „Ich war schon ein bisschen aufgeregt, als ich am Mittwoch zum ersten Training kam“, berichtet Fortunas Defensiv-Allrounder. „Das ist doch was ganz anderes, als zu Hause zu trainieren, ich habe mich gefreut, die ganzen Chaoten wiederzusehen. Es hat richtig Spaß gemacht, und man hat auch dem Trainer angemerkt, dass er gleich am ersten Tag wieder viel eingefordert hat.“