Fortunas Talent : Tim Oberdorf bleibt im Profitraining

Düsseldorf Vor knapp anderthalb Jahren ist Tim Oberdorf in Fortunas Regionalliga-Mannschaft gewechselt. Seitdem hat der Lehramtsstudent dort keine Pflichtspielsekunde verpasst. In der vergangenen Länderspielpause feierte er sein Testspiel-Debüt für die Profis – nun folgte seine vorübergehende Beförderung.

Etwas mehr als eine halbe Stunde war noch auf der Uhr an diesem Tag, da warf Tim Oberdorf die Trainingsklamotten flugs zur Seite. Er streifte sich sein Trikot über, betrat wenige Augenblicke später den Fohlenplatz im Borussia-Park und feierte damit sein Debüt für Fortunas Zweitliga-Profis. Trainer Uwe Rösler hatte den Kapitän der Regionalliga-Mannschaft in der vergangenen Länderspielpause für das Testspiel in Mönchengladbach (0:4) nominiert. Das lag sicherlich am akuten Personalmangel, war gleichzeitig aber auch eine deutliche Belohnung für Oberdorf.