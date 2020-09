Ab Donnerstag : Fortuna verkauft Tickets nun auch an Mitglieder

Düsseldorf Zum ersten Saison-Heimspiel gegen die Würzburger Kickers am Samstag ab 13 Uhr werden wieder Zuschauer zugelassen. Der Vorverkauf war bisher exklusiv für Dauerkarten-Inhaber. Das wird Fortuna ändern.

Zum Heimauftakt gegen Würzburg sind erstmals seit Februar wieder Zuschauer zugelassen. Zusammen mit dem Gesundheitsamt Düsseldorf hat Fortuna ein Konzept erarbeitet, das 10.800 Anhängern Platz in der Arena in Stockum bietet. Wie viele Karten bis Mittwochnachmittag bisher verkauft wurden, wollte der Verein auf Anfrage nicht mitteilen.

Der Klub schloss allerdings aus, dass es zu dieser Partie am Samstag auch noch einen freien Kartenverkauf geben werde. Fortuna teilte aber mit, für welche Bereiche es noch Karten gibt: „Zone B (Nordtribüne): Unterrang und Oberrang; Zone C (Osttribüne): Oberrang; In den Blöcken 19 bis 21 werden nun mehr Einzelplätze mit Abstand angeboten; In den restlichen Bereichen sind nur noch vereinzelte Plätze verfügbar“, heißt es.