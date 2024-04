Karten werden teurer So sollen sich die Ticketpreise bei Fortuna verändern

Es ist noch gar nicht so lange her, da lag der Fußball hierzulande komplett am Boden. Durch die Corona-Krise hat sich der Branche offenbart, wie verletzlich sie eigentlich ist. Keine Zuschauer, oder wenn, dann nur in ganz begrenztem Maße – das „Produkt“ Profifußball ist schnell an Grenzen gekommen. Vor allem hat es viele Menschen für sich verloren.