Fortunas Vorstandsvorsitzender : Röttgermann hält Funkels Entlassung für „absolut richtig“

Düsseldorf Nach fast vier Jahren bei Fortuna Düsseldorf ist Friedhelm Funkel entlassen worden. Am Abend erläuterte Thomas Röttgermann die Beweggründe der Trennung.

Der Vorstandsvorsitzende von Fortuna Düsseldorf, Thomas Röttgermann, hat sich erstmals zur Entlassung von Trainer Friedhelm Funkel geäußert. Der 59-Jährige ist überzeugt von der Richtigkeit der Entscheidung. „Oft ist es das Prinzip Hoffnung, dass man denkt, die Veränderung tritt ein und dann tut sie das doch nicht. Wir bekommen als Vorstand keinen Applaus, dass wir Friedhelm Funkel freigestellt haben“, sagte Röttgermann am Mittwochabend auf dem Sportbusiness-Kongress „SpoBis“ in Düsseldorf: „Man ist aber manchmal in dem Dilemma, dass man eine Entscheidung für absolut richtig hält. Will man eine Entscheidung nicht treffen, obwohl man sie für richtig hält, aber einen Shitstorm bekommt? Wir haben uns entschieden, so zu handeln, wie wir es für die Fortuna für richtig halten.“