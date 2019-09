Fortuna-Boss Röttgermann : „Ich bin mir keiner Schuld bewusst“

Düsseldorf Beim Fortuna-Mitgliederforum stellt sich der Vorstandvorsitzende Thomas Röttgermann den Fragen der Fans. Die Aufregung um seine Person könne er nur bedingt verstehen.

In den vergangenen Wochen ist viel über Fortuna berichtet worden. Es ging selten um sportliche Belange beim Fußball-Bundesligisten. Es ging um Vorstandschef Thomas Röttgermann und seinen Umgang mit der Wahrheit. Im Prinzip konnte ihm in Berichten des „Handelsblatts“ und „Spiegels“ nichts Gravierendes nachgewiesen werden. Allein sein unsouveräner Umgang mit den Anschuldigungen hat daraus ein großes Thema gemacht.

An diesem Abend im Stahlwerk an der Ronsdorfer Straße in Düsseldorf wollte sich eigentlich nur der Aufsichtsrat in einem sogenannten Mitgliederforum aktuellen Fragen stellen. „Aber jetzt gab es ja einige Themen, die für Diskussionen sorgen. Also haben wir beschlossen, uns gemeinsam zu stellen“, verkündete Aufsichtsratschef Reinhold Ernst vor mehr als 150 Zuschauern. „So sind wir als Verein. Dafür stehen wir. Das macht nicht jeder.“ Applaus aus dem Publikum.