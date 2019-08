Fortuna-Chef Thomas Röttgermann : „Nördlich von Platz 15 - mehr ist nicht realistisch“

Düsseldorf Fortuna Düsseldorfs neuer Vorstandschef hat einen Plan: die Fortuna bis 2023 in der Bundesliga zu etablieren. Danach sieht er im Erfolgsfall gute Zukunftsaussichten in der Elite-Liga. Bis dahin setzt er insbesondere auf Trainer Funkel und Manager Pfannenstiel.

Thomas Röttgermann hat mit Fortuna Düsseldorf viel vor. Eine bedeutende Rolle in der Fußball-Bundesliga, die dem Clubchef vorschwebt, wird aber seiner Meinung nach frühestens in vier Jahren realistisch sein. „Dann haben wir die Rahmenbedingungen, die sehr gut sind“, sagte Röttgermann der Deutschen Presse-Agentur vor dem Heimspiel-Start seines Teams am Samstag gegen Bayer Leverkusen (15.30 Uhr). Das Überraschungsteam der Vorsaison benötigt also noch einige Coups zur Etablierung in der Eliteliga.

Mit „Rahmenbedingungen“ meint Röttgermann ein Stadion, „das als Austragungsort bei der EM 2024 modernsten Standards entspricht und einer Stadt, die große Möglichkeiten für die Fortuna eröffnet“. Diese Situation könnte den aktuellen Underdog mit den TV-Geldern von fünf Jahren Bundesliga dann „von vielen Standorten der Liga abheben“.

Bis es soweit ist, sind Kreativität und Trainer Friedhelm Funkel gefragt. Unter Röttgermann sollen die Eifersüchteleien und internen Diskussionen über die Gründe für Fortunas Aufschwung anders als unter Vorgänger Robert Schäfer endgültig der Vergangenheit angehören. „Friedhelm Funkel steht in der Mitte der sportlichen Entwicklung. Dazu kommt, dass er in der öffentlichen Wahrnehmung zu Recht auch als Vater des Erfolgs wahrgenommen wird“, stellte Röttgermann klar.

Diese Ansicht im Club war nicht immer so. Unvergessen ist der Eklat im Winter-Trainingslager, als Schäfer den Vertrag des beliebten Trainers trotz einer erfolgreichen Hinserie nicht verlängern wollte. Nach öffentlichen Protesten ruderte die Clubspitze zwar zurück. Letztlich stolperte Schäfer aber vor allem wohl auch über diese Affäre und wurde durch Röttgermann, vormals Geschäftsführer beim VfL Wolfsburg, ersetzt. Unter dem Münsterländer Röttgermann gilt mehr denn je: Funkel ist auch bei möglichen Rückschlägen unantastbar.

„Die schiere Anzahl verlorener Spiele spielt bei mir für eine Trainerbeurteilung eine nachgeordnete Rolle“, sagte Röttgermann. „Er hat bei uns eine besonders angesehene Rolle, weil er gegen alle Erwartungen aus Einzelspielern eine Mannschaft geformt hat, die nicht abgestiegen ist und für viele überraschend auf Platz zehn gelandet ist.“

Am Samstag gegen Leverkusen sitzt der 65 Jahre alte Funkel schon zum 495. Mal als Bundesligatrainer auf der Bank. „Das macht mich schon ein bisschen stolz. Ich wage zu behaupten, dass ich auch die 500 noch schaffe“, sagte der Routinier, der zum Saisonstart in Bremen mit seinem Team beim 3:1 gleich wieder überraschte.

Nach den Abgängen der offensiv erfolgreichsten Spieler Dodi Lukebakio (Hertha) und Benito Raman (Schalke) steht die Fortuna dennoch vor einer schwierigen Saison. „Unser Ziel ist es, nördlich vom 15. Platz zu landen. Mehr ist am Ende auch nicht realistisch“, sagte Röttgermann. Helfen dabei sollen die Kreativität und die Spürnase von Sportchef Lutz Pfannenstiel. An den Manager, der just in der für Fortuna ominösen Winterpause zum Club kam, musste sich Funkel erst gewöhnen. Nach einer Phase des Beschnupperns ist der Coach inzwischen voll des Lobes angesichts der getätigten Sommer-Transfers.

Auch gegen Leverkusen dürfte Torhüter Zack Steffen wieder im Mittelpunkt stehen. Der US-Nationalkeeper kam auf Leihbasis von Manchester City und hatte einen überragenden Start in Bremen. „Wir haben natürlich festgestellt, dass er ein außergewöhnlich guter Torhüter ist“, lobte Röttgermann. Nicht nur bei dieser Personalie zahlte sich Pfannenstiels Beharrlichkeit aus. „Für mich ist es ein Vergnügen mit Lutz Pfannenstiel zusammenzuarbeiten und mir gefällt die Art und Weise, wie er sich um Spieler bemüht.“

„Wir müssen - salopp formuliert - schon für 15 Millionen Euro besser scouten, als der Club, der in der Geldtabelle einen Platz vor uns steht“, sagte der Fortuna-Boss weiter. „Das geht nur, wenn Lutz und seine Kollegen etwas sehen, was andere nicht sehen oder es schneller sehen und näher an den Entscheidern dran sind.“ Möglicherweise werden in Düsseldorf im kommenden Sommer zwei Männer und nicht mehr nur einer gefeiert: Funkel und Pfannenstiel.

