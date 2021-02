Nach Treffen der Taskforce : Fortuna-Boss Röttgermann fordert erneut Gehaltsobergrenze

Fortuna-Boss Thomas Röttgermann. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Am vergangenen Mittwoch fand eine DFL-Pressekonferenz zur „Taskforce Zukunft Profifußball“ statt. Fortunas Thomas Röttgermann unterstützt diese Idee, fordert aber auch eine rasche Umsetzung der vorgeschlagenen Handlungen.

Thomas Röttgermann hat sich in der Zukunftsfrage des deutschen Profi-Fußballs bereits vor mehreren Monaten klar positioniert. Fortunas Vorstandsvorsitzender fordert eine Gehaltsobergrenze. Sein Vorschlag: keine plumpe Schwächung der besser betuchten Vereine, aber eine Minimierung der vorhandenen Spreizung zwischen Klubs wie Bayern München und Paderborn oder Borussia Dortmund und eben Fortuna.

Auch die DFL will sich der Thematik annehmen. Die Einführung einer Gehaltsobergrenze war daher auch Thema in der Taskforce „Zukunft Profifußball“.

Röttgermann: „Gerade die noch immer anhaltende Corona-Krise hat uns klar vor Augen geführt, dass wir uns nicht auf Vergangenem ausruhen können. Wenn wir diese Reformvorschläge aktiv angehen, haben wir eine Grundlage, die bestehenden Schieflagen im professionellen Fußball anzugehen“, sagt der Fortuna-Boss in einem Interview auf der vereinseigenen Homepage. „Dass diese Kernthemen nun einmal klar aufgeschlüsselt wurden und daraus 17 Handlungsempfehlungen hervorgehen, ist ein guter erster Schritt, aber noch lange nicht genug. Die Intention der Taskforce war offensichtlich, den Profifußball in den gesellschaftlichen Kontext einzubetten. Das ist gelungen. Die wirklich drängenden Probleme des Profifußballs sind allerdings nur am Rande erwähnt und mit Absichtserklärungen versehen worden.“

Für den 60-Jährigen ist das Zusammentreffen also ein Schritt in die richtige Richtung. So ganz zufrieden ist er mit den bisherigen Resultaten aber noch nicht.

„Wichtig ist, jetzt schnell Dynamik in die notwendigen Prozesse zu bekommen und das Momentum zu nutzen. Eines der drängendsten Probleme, nämlich die nicht mehr zukunftsfähige wirtschaftliche Struktur, in der die Bundesligisten agieren, muss jetzt konsequent angepackt werden. Hier müssen sich die Vereine und die DFL in einer gut ausbalancierten und arbeitsfähigen Arbeitsgruppe aus Vereinsvertretern und DFL zusammenfinden und Modelle für Gehaltsobergrenzen und die perspektivischen Linien zukünftiger Verteilungen zentraler Einnahmen erarbeiten“, fordert er und ergänzt: „Jede Maßnahme ist nutzlos, wenn sie nicht in der Praxis umgesetzt wird. So ist es auch auf dem Fußballplatz schon immer gewesen: Die beste Taktik nützt dir nur etwas, wenn du sie auch konsequent umsetzt.“

