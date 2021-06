Trainingsstart bei Fortuna : Viel Platz auf dem Feld bei Preußer-Debüt

Düsseldorf Jetzt hat die Saisonvorbereitung bei Fortuna auch offiziell begonnen. Beim ersten Mannschaftstraining der neuen Saison besuchte der verletzte Thomas Pledl die Kollegen. Wegen einiger Sonderurlauber arbeiteten nur 17 Spieler mit dem neuen Trainer Christian Preußer.

So machten in der brütenden Hitze in Stockum nur 17 Mann das Programm mit, das Preußer ganz bewusst noch locker gestaltete. An den nächsten Tagen wird er das Tempo anziehen, „und dann soll es ja auch nicht mehr ganz so heiß werden“, kündigte er augenzwinkernd an.