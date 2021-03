Der 18fümmenneunzich-Blog : Thomas Pledl lässt sich nicht unterkriegen

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Spieltage 29 bis 32 und somit die restlichen Partien der aktuellen Zweitliga-Saison zeitgenau terminiert. Die Fortuna tritt zweimal sonntags, einmal samstags und einmal donnerstags an. Dabei erwarten die Düsseldorfer in der letzten englischen Woche der Spielzeit am Donnerstag, 22. April, um 20.30 Uhr den FC St. Pauli.

Die weiteren Termine: Sonntag, 18. April, 13.30 Uhr beim VfL Osnabrück - Sonntag, 25. April, 13.30 Uhr beim SC Paderborn - Samstag, 8. Mai, 13 Uhr gegen Eintracht Braunschweig.

Da die letzten beiden Partien der Saison überall gleichzeitig stattfinden müssen, standen die Termine für das Heimspiel gegen Erzgebirge Aue (16. Mai) und die Begegnung bei Greuther Fürth (23. Mai, jeweils sonntags um 15.30 Uhr) ohnehin fest.