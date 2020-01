Ausleihe möglich : Pledl könnte Fortuna noch verlassen

Düsseldorf Während es derzeit nicht danach aussieht, als würde noch jemand zum Kader stoßen, sind bei Fortuna nach Informationen unserer Redaktion noch Abgänge möglich.

Zugänge Einen Neuen haben die Düsseldorfer in diesem Winter bisher geholt: Steven Skrzybski. Der Angreifer, der vor allem für die rechte Außenbahn eingeplant ist, wurde mit Kaufoption von Ligakonkurrent Schalke 04 ausgeliehen. Vieles spricht dafür, dass es dabei bleiben wird. „Wir haben nicht die Voraussetzungen, um im Winter groß nachzubessern“, sagt Sportvorstand Lutz Pfannenstiel. „Das wollen wir auch nicht. Wir haben im vergangenen Jahr schon gesagt, dass wir keine Panik- oder Alibi- Einkäufe machen.“

Dafür könnten hingegen zwei andere Spieler den Verein noch verlassen. Es gibt Überlegungen, Thomas Pledl für die kommende Halbserie zu verleihen. Der Außenbahnspieler kam in der Hinrunde nur zu drei Kurzeinsätzen in der Bundesliga – insgesamt spielte er nur 53 Minuten. Pledl könnte beispielsweise in der zweiten Liga Spielpraxis sammeln.