Große Erfolge in Düsseldorf Das ist der neue Job von Ex-Fortuna-Trainer Thomas Kleine auf der Insel

Düsseldorf · Er hatte großen Anteil am Bundesliga-Aufstieg 2018 und am bärenstarken ersten Jahr Fortunas im Oberhaus. Mehr als vier Jahre lang arbeitete Thomas Kleine als Co-Trainer in Düsseldorf. Nach seiner Zeit als Chef in Bayreuth hat es ihn nun nach England verschlagen. So spannend ist seine Aufgabe dort.

06.03.2024 , 18:12 Uhr

Link zur Paywall Das sind die besten und schlechtesten Fortuna-Trainer aller Zeiten 56 Bilder Foto: Frederic Scheidemann