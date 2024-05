Nach 3:0 im Hinspiel der Relegation So will Thioune die Euphorie rund um Fortuna in den Griff bekommen

Für Thioune ein zentrales Thema. Alle sollen auf dem Teppich bleiben. Zumindest was das Personal auf dem Rasen angeht. Ist es schwer, dass alles in geordnete Bahnen zu lenken? „Ach, das fällt mir eigentlich ganz leicht. Die Bochumer haben in dieser Saison schon nachgewiesen, dass sie im Stande sind, drei Tore in einer Halbzeit zu schießen. Es sind noch 90 Minuten zu gehen. Der VfL ist die letzte Mannschaft, die Bayer 04 Leverkusen in der Liga geschlagen hat. Wenn man daran erinnert, darf man die vielleicht leicht aufkommende Euphorie etwas runterdämmen.“