Ein nächster Angriff auf die Bundesliga? Warum Fortuna-Trainer Thioune vor zu hohen Erwartungen in der neuen Saison warnt

Aus jeder verpassten Gelegenheit ergibt sich im Leben automatisch eine neue Chance. Das klingt vielleicht etwas altklug, birgt aber definitiv ein Fünkchen an Wahrheit. Und so ist es zwar auf vielen Ebenen tragisch, dass Fortuna im Relegations-Rückspiel gegen den VfL Bochum am Montagabend den schon so gut wie sicher geglaubten Bundesliga-Aufstieg noch verspielt hat. Aber es wird sich – wann auch immer – eine neue Möglichkeit bieten, wieder in die Beletage des deutschen Fußballs zurückzukehren.