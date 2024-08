Thioune und Weber vor Pokalspiel Für diesen Traum muss Fortuna eine hohe Hürde nehmen

Keine Frage, die Losfeen haben irgendetwas gegen die Rot-Weißen aus der Landeshauptstadt von NRW, und so müssen diese ihren Traum auf den 1. September verschieben. Vorausgesetzt, bei der dann stattfindenden Auslosung für die zweite Hauptrunde befindet sich die Kugel mit dem F95-Wappen in ihrem Innern noch in der Lostrommel. „Wir wollen unbedingt dieses Heimspiel, also müssen wir am Sonntag die Hürde in Dresden nehmen“, sagt Trainer Daniel Thioune ebenso lapidar wie unmissverständlich.