Knackige Duelle warten Wie Fortuna-Trainer Thioune auf die Kracher nach der Länderspielpause blickt

Danach steht am 27. September um 18.30 Uhr die Begegnung bei der SpVgg Greuther Fürth an. Thioune kramt in seinem Gedächtnis zu seinen Erinnerungen an die Kleeblätter, die mit acht Punkten Tabellendritter sind, und stellt fest: „Da haben wir die letzten Jahre immer sehr, sehr schlecht ausgesehen.“ Und er liegt richtig, auch wenn einige dieser Duelle vor seinem Amtsantritt in Düsseldorf (8. Februar 2022) stattgefunden haben. Acht der vergangenen zehn Duelle in Fürth haben die Düsseldorfer verloren. Es wird Zeit, dies zu ändern.