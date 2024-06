„Waren nicht in der nötigen mentalen Verfassung“ Fortuna-Trainer Thioune spricht nach verlorener Relegation über mögliche Gründe

Im Prinzip gibt es kaum eine logische Erklärung dafür, was am Montagabend vergangener Woche in der Stockumer Arena geschehen ist. Nach einer äußerst starken Vorstellung im Relegations-Hinspiel und einem völlig verdienten 3:0-Sieg gegen den VfL Bochum hat Fortuna den schon so gut wie sicher geglaubten Bundesliga-Aufstieg im zweiten Aufeinandertreffen auf dramatische Art und Weise noch aus der Hand gegeben. Dennoch sucht Trainer Daniel Thioune intensiv nach möglichen Gründen – und hat den entscheidenden vermutlich identifiziert.