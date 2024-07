Nach 4:0 gegen den Diósgyöri VTK Warum Fortuna-Trainer Thioune zufrieden war, aber auch schimpfen musste

Zunächst zum Positiven, denn davon hielt die Partie in Bad Wimsbach, etwas mehr als eine Autostunde vom Trainingslager-Quartier der Düsseldorfer im oberösterreichischen Bad Leonfelden entfernt, eine Menge bereit. Auch wenn sich der Diósgyöri VTK als keiner der ganz großen Prüfsteine entpuppte, setzte Fortuna im Spiel mit und gegen den Ball bereits vieles von dem um, was Thioune sehen wollte – in einem 3-4-3-System. „Wir wollten mit der Dreierkette ein paar Abläufe gegen tiefstehende Gegner einstudieren, was uns ab der zehnten Minuten ausgesprochen gut gelungen ist“, bilanzierte der 49-Jährige.